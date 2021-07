Olimpiadi di Tokyo | niente spettatori per i Giochi Dichiarato lo stato di emergenza per Covid fino al 22 agosto

Advertising

guerini_lorenzo : In bocca al lupo agli atleti della #Difesa in partenza per #Tokyo! Portatori di speranza di un mondo che vuole torn… - Agenzia_Ansa : Tokyo conferma lo stato emergenza durante le Olimpiadi #Tokyo2020 #ANSA - MinisteroDifesa : Il Ministro @guerini_lorenzo ha salutato una rappresentanza degli atleti militari che prenderanno parte ai Giochi O… - gppmessineo : RT @Gazzetta_it: I Giochi di Tokyo a porte chiuse: niente pubblico #Olimpiadi - GMontalesi : RT @SkyTG24: Tokyo 2020, le Olimpiadi saranno senza pubblico -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo

'Chiedo scusa' approfondimento Il calendario dellediIl presidente giapponese Hoshimoto ha commentato: 'E' un peccato che i Giochi si svolgano con queste limitazioni, chiedo scusa a ......stato di emergenza pandemica in vigore asino al 22 agosto, in risposta all'aumento dei contagi nell'area della capitale e per prevenire i rischi di natura sanitaria connessi alle...Per i Gruppi sportivi Fiamme oro i risultati entusiasmanti sono anticipati già prima della cerimonia d’inizio, grazie al record di presenze. Mai si erano contati nella storia dei Giochi oltre 70 atlet ...?? LONDON, ENGLAND – MAY 13: The Olympic rings are seen at Olympic Park as it is announced that Dame Tessa Jowell has died on May 13, 2018 in London, England. Tessa Jowell was a former Labour party ...