Olimpiadi di Tokyo 2021 a porte chiuse: il consiglio direttivo vieta i Giochi agli spettatori (Di giovedì 8 luglio 2021) Foto di Franck Robichon / EPA / Ansa Le Olimpiadi di Tokyo 2021 si svolgeranno senza pubblico: la decisione, presa dal consiglio direttivo, è dovuta alle difficoltà della pandemia di Covid Inizialmente si era pensato di non far arrivare spettatori stranieri, ma adesso le Olimpiadi sono diventata direttamente a porte chiuse. Secondo quanto riportano i media nipponici, nessuno spettatore sarà ammesso durante i Giochi Olimpici, misura che riguarderà anche le tre prefetture circostanti, Chiba, Kanagawa e Saitama. La ... Leggi su cityroma (Di giovedì 8 luglio 2021) Foto di Franck Robichon / EPA / Ansa Ledisi svolgeranno senza pubblico: la decisione, presa dal, è dovuta alle difficoltà della pandemia di Covid Inizialmente si era pensato di non far arrivarestranieri, ma adesso lesono diventata direttamente a. Secondo quanto riportano i media nipponici, nessuno spettatore sarà ammesso durante iOlimpici, misura che riguarderà anche le tre prefetture circostanti, Chiba, Kanagawa e Saitama. La ...

