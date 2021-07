Olimpiadi di Tokio: Giochi senza spettatori. Nuovo stato d’emergenza covid in Giappone (Di giovedì 8 luglio 2021) Il primo ministro Giapponese, Yoshihide Suga, ha confermato oggi, 8 luglio 2021, che il governo dichiarerà un Nuovo stato d'emergenza a Tokyo per la pandemia covid che rimarrà in vigore per tutta la durata delle Olimpiadi, che si svolgeranno dal 23 luglio all'8 agosto L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 8 luglio 2021) Il primo ministrose, Yoshihide Suga, ha confermato oggi, 8 luglio 2021, che il governo dichiarerà und'emergenza a Tokyo per la pandemiache rimarrà in vigore per tutta la durata delle, che si svolgeranno dal 23 luglio all'8 agosto L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokio Olimpiadi di Tokio senza spettatori ... dispositivo che ingloberà così l'intero periodo delle Olimpiadi, che dureranno fino all'8 agosto

Tokio 2020: giochi olimpici senza pubblico Lo ha annunciato il ministro nipponico per le Olimpiadi, Tamayo Marukawa, dopo averne discusso con gli organizzatori, riferisce l'agenzia stampa Kyodo. In precedenza si prevedeva di accogliere solo ...

Olimpiadi di Tokio: la carica dei 30 toscani. Giani: "Saremo protagonisti" FirenzeToday Le Olimpiadi di Tokyo saranno senza pubblico sugli spalti La decisione segue la proroga fino al 22 agosto dello stato d'emergenza nella capitale per "prevenire la ripresa di casi in tutto il paese" ...

Esclusa la presenza di spettatori a Tokyo per i Giochi Nessuno spettatore sarà ammesso durante i Giochi olimpici che si terranno a Tokyo. Lo riportano i media nipponici spiegando che la misura, probabilmente, riguarderà anche le tre prefetture circostanti ...

