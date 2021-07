Oggi 8 luglio preghiamo Santi Aquila e Priscilla, gli sposi discepoli di San Paolo (Di giovedì 8 luglio 2021) Erano sposati e discepoli di San Paolo, ferventi collaboratori per la causa della diffusione del Vangelo e mai si allontanarono fra loro. Una vita insieme, in movimento, con lo sguardo fisso a Cristo. È il dinamismo della fede e della loro testimonianza a colpire dei coniugi Aquila e Priscilla, fedeli discepoli di Paolo di Tarso. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 8 luglio 2021) Erano sposati edi San, ferventi collaboratori per la causa della diffusione del Vangelo e mai si allontanarono fra loro. Una vita insieme, in movimento, con lo sguardo fisso a Cristo. È il dinamismo della fede e della loro testimonianza a colpire dei coniugi, fedelididi Tarso. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

