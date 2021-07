ObiettivoCorto – MobileFilmFestival | la rassegna dal 17 al 22 agosto

(Di giovedì 8 luglio 2021) Il regista romano Mirko Alivernini continua a mietere successi con le sue opere: il 22sul palcoscenico della” ritirerà il prestigioso premio come “Eccellenza italiana” per il suo cinema tecnologico e all’avanguardia. Nei giorni dellache si svolgerà dal 17 al 222021 a Isernia verrà data al pubblico la possibilità di vedere una delle ultime opere del regista, “The WoodCutter”, thriller horror – psicologico con protagonista l’attrice Paola Lavini, presente su Amazon Prime e prodotto dalla Mainboard Production, casa di ...

