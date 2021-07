Nuovo sbarco a Roccella Jonica: 95 migranti intercettati dalla Guardia Costiera (Di giovedì 8 luglio 2021) I migranti erano a bordo di un grosso peschereccio alla deriva intercettato nella notte a 110 miglia al largo dalle coste di Roccella Jonica Ennesimo sbarco di immigrati al porto di Roccella Jonica (Reggio Calabria). Novantacinque persone, tra cui anche 25 donne di cui una incinta e 16 minori, sono sbarcati nella locride. I migranti erano a bordo di un peschereccio alla deriva intercettato nella notte a 110 miglia al largo dalle coste di Roccella Jonica. L’imbarcazione è stata raggiunta da due motovedette della Guardia ... Leggi su cityroma (Di giovedì 8 luglio 2021) Ierano a bordo di un grosso peschereccio alla deriva intercettato nella notte a 110 miglia al largo dalle coste diEnnesimodi immigrati al porto di(Reggio Calabria). Novantacinque persone, tra cui anche 25 donne di cui una incinta e 16 minori, sono sbarcati nella locride. Ierano a bordo di un peschereccio alla deriva intercettato nella notte a 110 miglia al largo dalle coste di. L’imbarcazione è stata raggiunta da due motovedette della...

Advertising

lametino : Migranti, nuovo sbarco in Calabria: in 95 a Roccella Ionica - - TelemiaLaTv : Nuovo sbarco nella locride: 90 salvati dalla Guardia Costiera a 110 miglia a largo di Roccella Jonica - sportli26181512 : Ralf Rangnick in Russia: nominato 'Sports and Development Manager' della Lokomotiv Mosca: Ralf Rangnick, il cui sba… - ilSicilia : #Cronaca #Lampedusa Nuovo sbarco a Lampedusa: 15 tunisini approdano al molo Favarolo - Rojname_com : Doppio sbarco migranti, scafisti tentano la fuga a nuoto. Bloccati in tre - -