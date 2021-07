Nuovo ospedale da 170 milioni di euro. Saltamartini: 'No al presidio unico' (Di giovedì 8 luglio 2021) PESARO - I sopralluoghi nei siti valutati di Case Bruciate e Muraglia sono stati già svolti alla presenza dei vertici istituzioni (il governatore Acquaroli, il sindaco Ricci e gli assessori regionali ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 8 luglio 2021) PESARO - I sopralluoghi nei siti valutati di Case Bruciate e Muraglia sono stati già svolti alla presenza dei vertici istituzioni (il governatore Acquaroli, il sindaco Ricci e gli assessori regionali ...

Theanim79810392 : @BattistaDotti @muntzer_thomas anche nell ospedale nuovo di Legnano ( Mai usato...ma nuovo di zecca) - FrancoDePeppo : @CarloCalenda Ma il nuovo stadio per la Roma non si potrebbe costruire qui? Forse sarebbe un’occasione per riqualif… - TgrRaiTrentino : Nuovo ospedale di Trento, Pizzarotti presenta il ricorso in Cassazione Un atto che potrebbe aprire nuovi scenari s… - RCN_101 : #Cosenza, il Sindaco Occhiuto visita il cantiere del #MarianoSanto e rilancia sul nuovo #Ospedale - AlibrandoR : @muntzer_thomas Memoria volatile, ricordo anche quando elogiavano la Cina che aveva costruito a tpo di record un nuovo ospedale covid -