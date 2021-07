Nuove offerte Wind Tre luglio: promo da 7.99 (Di giovedì 8 luglio 2021) Il mese di luglio è arrivato e con esso le Nuove offerte Wind Tre con contenuti vantaggiosi e soprattutto che metteranno in crisi gli altri gestori. Con quali promozioni il gestore arancione sfiderà le offertissime Tim, Iliad e le offerte Vodafone? Scopriamole insieme! Ultime offerte Wind Tre: i dettagli delle promo di luglio Wind Tre GO 101 STAR+ Easy Pay 200 messaggi verso tutti i numeri nazionali 101 Giga di traffico internet mobile fino in 4G+ Costo: 7,99€ al mese con addebito su metodo di ... Leggi su promotelefoniche (Di giovedì 8 luglio 2021) Il mese diè arrivato e con esso leTre con contenuti vantaggiosi e soprattutto che metteranno in crisi gli altri gestori. Con qualizioni il gestore arancione sfiderà le offertissime Tim, Iliad e leVodafone? Scopriamole insieme! UltimeTre: i dettagli dellediTre GO 101 STAR+ Easy Pay 200 messaggi verso tutti i numeri nazionali 101 Giga di traffico internet mobile fino in 4G+ Costo: 7,99€ al mese con addebito su metodo di ...

