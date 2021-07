Nuoto | Europei Juniores 2021 | Erika Gaetani oro nei 100 dorso | Cerasuolo bronzo nei 100 rana Popovici | un siluro nei 100 sl

(Di giovedì 8 luglio 2021) Terza giornata di semifinali e finali ricca di spunti quella deglidia Roma. Nella piscina del Foro Italico gare di alto contenuto tecnico che vale la pena raccontare. Partiamo dalle note liete in casa Italia.ha conquistato la medaglia d’oro nei 100donne: l’azzurra, classe 2004, ha fermato i cronometri sul tempo di 1’00?65 precedendo la francese Mary-Ambre Moluh (1’00?93) e la britannica Katie Shanahan (1’00?93). Una prima vasca non velocissima per(29?70) che però ha fatto da antipasto a una ...

Advertising

OA_Sport : #NUOTO Popovici fa tremare tutti nei 100 stile libero agli #Eurojunior2021, Gaetani oro nei 100 dorso e Cerasuolo b… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Europei juniores. Popovici, 16 anni e già il più veloce al mondo nei 100 sl: 47”30 #nuoto - Gazzetta_it : Europei juniores. Popovici, 16 anni e già il più veloce al mondo nei 100 sl: 47”30 #nuoto - ANDREAESCIT : Raga ma io l'anno prossimo divento poverissimo cioè copenhagen con le mie compagne di uni se riusciamo + esc + euro… - Lazio_TV : NUOTO: EUROPEI JUNIORES, MEDAGLIE PER PILATO E VETRANO. -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Europei

Un ragazzino sulla vetta mondiale della specialità regina. Lo stileliberista romeno David Popovici, nato il 15 settembre 2004, aglijuniores di Roma ha realizzato un'impresa cronometrica nuotando un 47"30 - dopo il 47"56 in prima frazione della staffetta veloce di martedì) - che lo pone al vertice del ranking mondiale a 16 ...La societa' 'Sport e salute' ricevera' ulteriori risorse per 4 milioni nel 2021 e nel 2022 "anche in considerazione dello svolgimento delle attivita' preparatorie dei campionatidi" che si terranno a Roma nel 2022. Lo stabilisce un emendamento riformulato al Dl sostegni bis approvato dalla commissione Bilancio della Camera. Le risorse, viene precisato, sono ...Italia under 15 eliminata nei quarti di finale. Gli azzurrini, guidati da Massimo Tafuro, sono stati battuti dalla Grecia per 9-7 (parziali 2-0, 1-3, 2-3, 4-1) nella quinta giornata dei campionati eur ...Recco. Arriveranno da Olanda, Francia e Svizzera, oltre che dall'Italia, i 400 atleti che domenica 11 luglio disputeranno la quindicesima edizione del ...