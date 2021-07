Novena alla Beata Vergine Maria del Monte Carmelo – 2° giorno

(Di giovedì 8 luglio 2021) La Madonna delsi manifestò come salvezza del popolo di Israele e continua ad esserlo per ognuno di noi, oggi. Preghiamola insieme per nove giorni consecutivi. Ladelapparve il 16 luglio del 1251 attorniata da angeli e con il Bambin Gesù tra le braccia, al primo Padre generale dell’Ordine dei L'articolo proviene da La Luce di

Ieri è iniziata laMadonna del Carmelo . Chiediamole di intercedere anche per la grazia delle processioni, a maggior gloria di Dio.Si svolge in questi giorni la festa liturgica molto sentita dalla comunità dei fedeli, dedicataBeata Vergine del Monte Carmelo, cominciata ieri con la Solenne, predicata da don Francesco Melillo, vicario della Parrocchia SS. Trinità di Barletta, con suono di campane a festa che ...La Madonna del Carmelo si manifestò come salvezza del popolo di Israele e continua ad esserlo per ognuno di noi, oggi.“Maria Regina di tutto il creato” sarà il filo conduttore della novena in onore della “Madonna del Carmine” che ha preso il via ieri sera nella casa canonica della parrocchia della B.V. del Carmine ...