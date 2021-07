Non c’è cura al cyberbullismo. E il Covid ha peggiorato tutto. A lanciare l’allarme è il Garante della Privacy. Boom di casi nel 2020: impennata del 77% (Di giovedì 8 luglio 2021) “Un incremento del 77 per cento dei casi di cyber bullismo nel 2020”. È il dato allarmante che emerge dalla relazione annuale 2020 del Garante per la protezione dei dati personali. Come ha spiegato il Garante, Pasquale Stanzione, l’attività nel settore del cyberbullismo ha riguardato soprattutto la gestione delle segnalazioni giunte. Si trattava principalmente di rimozione di contenuti di carattere offensivo e denigratorio, di fotografie – anche a carattere intimo – denunce dell’esistenza di falsi profili a nome del segnalante. Nello specifico, proprio per effetto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 8 luglio 2021) “Un incremento del 77 per cento deidi cyber bullismo nel”. È il dato allarmante che emerge dalla relazione annualedelper la protezione dei dati personali. Come ha spiegato il, Pasquale Stanzione, l’attività nel settore delha riguardato sopratla gestione delle segnalazioni giunte. Si trattava principalmente di rimozione di contenuti di carattere offensivo e denigratorio, di fotografie – anche a carattere intimo – denunce dell’esistenza di falsi profili a nome del segnalante. Nello specifico, proprio per effetto ...

lucianonobili : Nel PD non basta chi, con grande sprezzo del ridicolo, paragona Renzi - il premier che ha firmato le unioni civili… - borghi_claudio : @straneuropa @LaStampa @marcobreso @alanfriedmanit Caro @straneuropa insisto, in Italia c'è un problema con l'ARITM… - lapoelkann_ : FACCIAMO LA STORIA. DEDICATO A CHI C’È….A CHI NON C’È PIÙ E A CHI CI SARÀ …. CHE BELLO ESSERE ITALIANI. ABBRACCIAMO… - palple : @RobotGufo @Theskeptical_ @borghi_claudio Non c’è nessun assistente civico, è stato cassato per ovvi motivi e nel s… - Ambraseinelrad1 : Ma verg. tu, ieri sera non lasc. parlare avv. , volevi affossare Malika che cmq ha torto marcio, ma lui ti risp ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Non c’è Cosa c’è nella riforma della giustizia proposta dalla ministra Cartabia Corriere della Sera