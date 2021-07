"Non avevamo scelta". Tokyo, le prime Olimpiadi a porte chiuse della storia: la resa al Covid (Di giovedì 8 luglio 2021) Mentre in Gran Bretagna è stato trovato un accordo tra Boris Johnson e la Uefa per aprire Wembley a 60mila persone, nonostante l'imponente aumento dei contagi registrato nelle ultime settimane, a Tokyo il comitato olimpico internazionale ha deciso di chiudere tutto. Per salvaguardare lo svolgimento delle Olimpiadi è infatti stato deciso che tutti gli eventi sportivi si disputeranno senza la presenza del pubblico. La decisione è stata sofferta ma è stata resa necessaria dalla dichiarazione dello stato di emergenza per il coronavirus che sarà in vigore anche durante l'intero periodo dei Giochi olimpici. Il Giappone aveva già da ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Mentre in Gran Bretagna è stato trovato un accordo tra Boris Johnson e la Uefa per aprire Wembley a 60mila persone, nonostante l'imponente aumento dei contagi registrato nelle ultime settimane, ail comitato olimpico internazionale ha deciso di chiudere tutto. Per salvaguardare lo svolgimento delleè infatti stato deciso che tutti gli eventi sportivi si disputeranno senza la presenza del pubblico. La decisione è stata sofferta ma è statanecessaria dalla dichiarazione dello stato di emergenza per il coronavirus che sarà in vigore anche durante l'intero periodo dei Giochi olimpici. Il Giappone aveva già da ...

