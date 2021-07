No vax a scuola | sono in 4 300 tra prof e personale ancora senza vaccino La Regione pensa al giro di vite

Advertising

infoitinterno : Scuola, troppi professori no-vax: Figliuolo sprona le Regioni - alessandropitt6 : In questo tempo l’unica cosa che mi terrorizza è la minaccia su più fronti ai nostri piccoli:istruzione gender nell… - infoitinterno : Scuola, troppi professori no-vax: Figliuolo sprona le Regioni - _CarlottaMiller : RT @tempoweb: Caccia ai docenti #nonvaccinati Il commissario #Figliuolo pressa, il caos della #scuola - tempoweb : Caccia ai docenti #nonvaccinati Il commissario #Figliuolo pressa, il caos della #scuola -

Ultime Notizie dalla rete : vax scuola

ilmessaggero.it

...certo c'è che 4.300 persone ancora non hanno prenotato la vaccinazione anti Covid e da questa cifra la Regione parte per cercare di capire come fare ad restringere ulteriormente la fascia dei no, ..., troppi professori no -: Figliuolo sprona le Regioni La protesta Oggi la protesta dei presidi arriverà anche al ministero dell'istruzione, con il sindacato Dirigenti: 'Proporrei l'...L’egoismo rischieremmo di pagarlo caro". Ci sono preoccupazioni per il nuovo anno scolastico: oltre 200mila lavoratori della scuola non sono vaccinati. Non pochi sono no vax. Crede che dovremmo ...L'avvio della scuola in sicurezza non può che partire da qui e andare ... sfuggiti all'immunizzazione della categoria. Non perché siano No Vax, assicura Antonello Giannelli, presidente ...