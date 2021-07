No, Putin non ha detto che «l’Occidente è controllato da pedofili satanici» (Di giovedì 8 luglio 2021) Il 5 marzo 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto del presidente della Federazione Russia Vladimir Putin, con una sua presunta dichiarazione: «l’Occidente è controllato da pedofili satanici». Si tratta di una dichiarazione che non trova riscontro in nessuna testata internazionale e nazionale e in nessun discorso ufficiale di Putin (possono essere letti qui). Si tratta quindi di una notizia falsa. Putin aveva fatto riferimento a Satana e alla pedofilia nel 2013, all’interno di un discorso tenuto al Valdai Discussion Club – think tank russo e ... Leggi su facta.news (Di giovedì 8 luglio 2021) Il 5 marzo 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto del presidente della Federazione Russia Vladimir, con una sua presunta dichiarazione: «da». Si tratta di una dichiarazione che non trova riscontro in nessuna testata internazionale e nazionale e in nessun discorso ufficiale di(possono essere letti qui). Si tratta quindi di una notizia falsa.aveva fatto riferimento a Satana e allaa nel 2013, all’interno di un discorso tenuto al Valdai Discussion Club – think tank russo e ...

