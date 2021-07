Netflix | super offerta per gli smartphone | utenti impazziti

(Di giovedì 8 luglio 2021) La piattaformastudia nuove strategie per attrarre clienti. Tra le ipotesi spunta anche un’dedicata ai dispositivi mobili. Le novità disorprendono la concorrenza (Getty Images)non lascia ed anzi raddoppia. La più nota piattaforma di streaming è consapevole della concorrenza, fattasi agguerrita negli ultimi mesi. Per questo si esplorano nuove fette di mercato in modo da non perdere il terreno guadagnato negli ultimi mesi. Ecco perché le ultime notizie diramate potrebbero mettere in difficoltà molti rivali. Leggi anche-> Postepay, segnalata una nuova truffa phishing: ...

Advertising

MatteoAcitelli : @AuroraC46150493 @Alemilanista86 Io super pacchetto di Tim Vision e sto apposto con tutto (calcio, Netflix e Disney+) ?? - bennyxx9 : @heydeIilah Vabbè è stata nominata perché la scrittrice Dianne Warren è super amata dall'industria e la canzone era… - MaryZorzopatica : Consiglio a tutti 'Rising Phoenix-La storia delle paralimpiadi' su Netflix con Bebe Vio ?? Ad un certo punto tutti… - ReD_GRiNCH : @lorepregliasco @lorepregliasco a quando un giornale di “politica Netflix”? Sono super curioso di leggermelo tutto… - tiny_andry : Raga se cercate una serie carinissima, con tanta suspance, da 25 minuti circa a episodio, guardatevi #TheAList su N… -

Ultime Notizie dalla rete : Netflix super

Vesuvius.it

... per il film sulla vita di Roberto Baggio, 'Il Divin codino' grande successo su, Diodato firma la main song "L'uomo dietro il campione". Diodato sarà sul palco di Rimini con unaband di ...Cat People: la trama della docuserieI cani possono dichiararsi i migliori amici dell'uomo, ma molte persone non sono d'accordo e sostengono che i gatti sono da sempre i nostri fedeli partner ...L'idea, comunque, è di avviare, con Rebel Moon, un vero e proprio franchise. Oggi invece abbiamo informazioni più concrete e possiamo comunicarvi che l'autore di Army of the Dead dirigerà, sempre per ...Rebel Moon è il nome del prossimo film di Zack Snyder: l'ha svelato il super regista, produttore e sceneggiatore stesso a The Hollywood Reporter. Sarà un'avventura epica sci-fi: una sorta di via di me ...