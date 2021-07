Netflix, cancella 4 serie di punta tra cui c’è anche Mr.Iglesias (Di giovedì 8 luglio 2021) Netflix, ha cancellato 4 serie tra cui anche alcuni programmi televisivi, i creatori delle serie continueranno a lavorare per la piattaforma streaming. Netflix, la piattaforma cancella 4 serie tv comiche dal palinsesto (Getty Images)Le serie cancellate sono The Crew, Country Comfort, Mr. Iglesias e Bonding, i creatori delle serie tv rimarranno in affari con la piattaforma di streaming. Il colosso del web ha fatto ancora parlare di sé, cancellando diverse ... Leggi su ck12 (Di giovedì 8 luglio 2021), hato 4tra cuialcuni programmi televisivi, i creatori dellecontinueranno a lavorare per la piattaforma streaming., la piattaformatv comiche dal palinsesto (Getty Images)Lete sono The Crew, Country Comfort, Mr.e Bonding, i creatori delletv rimarranno in affari con la piattaforma di streaming. Il colosso del web ha fatto ancora parlare di sé,ndo diverse ...

