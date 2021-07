“Nemmeno in saldo ce lo possiamo permettere…”. Chiara Ferragni, il costume turchese costa troppo (Di giovedì 8 luglio 2021) Chiara Ferragni è la bionda più famosa dell’imprenditoria digitale nel mondo. Giovane e fresca, mamma a tempo pieno, lavoratrice instancabile e moglie affettuosa. Sappiamo bene che i suoi successi non si riescono a contare sulla punta di sole cinque dita, il talento mastodontico per gli affari l’ha sempre accompagnata, da quando ha cominciato a scattarsi selfie diventando la pioniera indiscussa. Sempre in front row alle passerelle delle Maison più blasonate a livello mondiale, senza mai rinunciare alla propria spumeggiante personalità. Famosissimo il suo brand The Blonde Salad, il cui logo è un occhio dall’iride azzurra. Ogni stagione, ma anche con più ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 luglio 2021)è la bionda più famosa dell’imprenditoria digitale nel mondo. Giovane e fresca, mamma a tempo pieno, lavoratrice instancabile e moglie affettuosa. Sappiamo bene che i suoi successi non si riescono a contare sulla punta di sole cinque dita, il talento mastodontico per gli affari l’ha sempre accompagnata, da quando ha cominciato a scattarsi selfie diventando la pioniera indiscussa. Sempre in front row alle passerelle delle Maison più blasonate a livello mondiale, senza mai rinunciare alla propria spumeggiante personalità. Famosissimo il suo brand The Blonde Salad, il cui logo è un occhio dall’iride azzurra. Ogni stagione, ma anche con più ...

