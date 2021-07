Naspi | la platea dei beneficiari potrebbe allargarsi | tutti i dettagli

(Di giovedì 8 luglio 2021) Il Ministro del lavoro Andrea Orlando vuole rafforzare gli ammortizzatori sociali, specialmente per alcune categorie di cittadini Lo sblocco dei licenziamenti, anche se recente, sta già portando i propri effetti. Dopo un anno e mezzo di pandemia le aziende possono liquidare il personale in eccesso. Il Ministro del Lavoro Andrea Orlando, sin dall’inizio del proprio L'articolo proviene da Consumatore.com.

Per questo sui tavoli tecnici si è cercato di lavorare ad allargare lae a trasformare in ... Coll e; la prima allungherebbe i tempi di copertura e per entrambi si disegnerebbe un nuovo ...Dunque, secondo quanto stabilito dalla normativa, ladi beneficiari del bonus IRPEF ... prestazioni di esodo, cassa integrazione; disoccupati che percepiscono indennitàoppure in regime ...Il Ministro del lavoro Andrea Orlando vuole rafforzare gli ammortizzatori sociali, specialmente per alcune categorie di cittadini ...Il governo stringe i tempi sulla riforma degli ammortizzatori sociali. Oggi il ministro del Lavoro Andrea Orlando farà il punto con quello dell'Economia Daniele Franco sul documento messo a punto in q ...