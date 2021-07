Napoli | Spalletti | ' Squadra che mi somiglia Mai tolto gli occhi di dosso'

(Di giovedì 8 luglio 2021) Luciano, alla prima conferenza stampa da allenatore del, si è presentato così: "Mi piace questa, mi. Da quando sono allenatore non ho maiglididal ...

Luciano, alla prima conferenza stampa da allenatore del, si è presentato così: "Mi piace questa squadra, mi somiglia. Da quando sono allenatore non ho mai tolto gli occhi di dosso dal".Naturalmente ci sono altre questioni nel calcio e quelle le andremo ad analizzare insieme quando rientra. Il nuovo tecnico delLucianonella conferenza stampa di presentazione ha risposto ad una domanda su Insigne Quanto è centrale Insigne nel suo progetto? Le è piaciuto agli Europei?Luciano Spalletti ha parlato nella sua prima conferenza stampa da allenatore del Napoli. Queste le sue dichiarazioni principali: "Il Napoli è una squadra ...La presentazione di Luciano Spalletti come nuovo allenatore del Napoli: le parole del tecnico degli azzurri. Conferenza stampa di presentazione per Luciano Spalletti. Il tecnico d ...