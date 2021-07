Napoli | Spalletti si presenta | “Qui calcio e miracoli sono la stessa cosa”

(Di giovedì 8 luglio 2021) Inizia l’avventura di Lucianoalla guida dele la prima conferenza stampa, dopo peraltro mesi di silenzio imposto da De Laurentiis a Gattuso fino alla disfatta contro il Verona, è già un must. Il tecnico di Certaldo sogna in grande ma vuole tenere tutti coi piedi per terra: “Ilè una squadra forte e non vedo l’ora di entrarci dentro per vedere quanto ne è consapevole. Di questo mi renderò conto strada facendo. A questa squadra non ho mai tolto gli occhi di dosso. Mi piace, mi assomiglia ma bisogna andarci dentro.completa il mio tour dell’anima. Ho allenato nella città eterna, a San ...

La prima volta di Lucianoha fatto il tutto esaurito al Konami Training Center, la casa del. Tra i giornalisti, siè accomodato anche Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli. Si parte ...Commenta per primo Non solo la presentazione di José Mourinho come allenatore della Roma. Oggi anche Lucianoha parlato in conferenza stampa con il suo. E come era immaginabile, è arrivata anche una domanda su Tott i, in particolare sulla serie tv che ha visto coinvolto l'ex allenatore della ...Benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa di presentazione del tecnico del Napoli Luciano Spalletti, neo tecnico che finalmente potrà ...Spalletti: «Non sei un professionista se hai la mente debole. Un calciatore forte ha la mente forte. Io non motivo nessuno» ...