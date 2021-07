Napoli | Spalletti si presenta | “Per far tornare l’entusiasmo c’è solo una strada | la vittoria”

(Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: 14 minuti– “Sono felice di conoscervi. Resteremo qui per due o tre giorni per fare test e visite, poi per sistemare le questioni legate al Covid. Siamo tutti vaccinati. I giocatori impegnati negli Europei verranno nella seconda parte a Castel di Sangro”. Era tanta l’attesa per le prime parole di Lucianoe questo pomeriggio dalle ore 15 presso la sala stampa del Konami Training Center di Castel Volturno il nuovo tecnico delhato la nuova stagione azzurra. Il tecnico toscano ha firmato un contratto biennale con il club azzurro, sostituisce Gennaro Gattuso, e proverà a ...

annatrieste : 'Non si dosano le forze. Si è del Napoli sempre, sia nelle amichevoli sia nelle coppe sia in campionato' #Spalletti - TuttoMercatoWeb : Spalletti: 'Il Napoli è una squadra forte. Devo capire se i giocatori sanno di esserlo' - sscnapoli : ?? | Mister #Spalletti: “Forza Napoli...sarò con te!” ?? #ForzaNapoliSempre - RaffaeleDeSa : Buon lavoro e buona fortuna mister #Spalletti. #Napoli è con te. ?? - scottotweet : Ecco #Spalletti con la dirigenza. Parte la nuova stagione del #Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Spalletti

La prima volta di Lucianoha fatto il tutto esaurito al Konami Training Center, la casa del. Tra i giornalisti, siè accomodato anche Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli. Si parte ...Commenta per primo Non solo la presentazione di José Mourinho come allenatore della Roma. Oggi anche Lucianoha parlato in conferenza stampa con il suo. E come era immaginabile, è arrivata anche una domanda su Tott i, in particolare sulla serie tv che ha visto coinvolto l'ex allenatore della ...Benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa di presentazione del tecnico del Napoli Luciano Spalletti, neo tecnico che finalmente potrà ...Spalletti: «Non sei un professionista se hai la mente debole. Un calciatore forte ha la mente forte. Io non motivo nessuno» ...