Napoli, Spalletti si presenta: “Il Napoli è forte, sono curioso di entrarci dentro il prima possibile per capire quanto ne sia consapevole”. (Di giovedì 8 luglio 2021) Spalletti si presenta al Napoli, il tecnico toscano ha parlato della squadra, di Insigne, della città e di mercato. Con la sua solita simpatia, ha anche scherzato su diversi argomenti e accennato al Napoli che vuole vedere: “Una squadra sfacciata, scugnizzi che credano nel proprio talento e che vadano a metterlo in pratica su qualsiasi campo e contro qualunque avversario”. Spalletti, perché ha scelto il Napoli Le prime parole del tecnico: “Il Napoli è una squadra forte e voglio ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 8 luglio 2021)sial, il tecnico toscano ha parlato della squadra, di Insigne, della città e di mercato. Con la sua solita simpatia, ha anche scherzato su diversi argomenti e accennato alche vuole vedere: “Una squadra sfacciata, scugnizzi che credano nel proprio talento e che vadano a metterlo in pratica su qualsiasi campo e contro qualunque avversario”., perché ha scelto ilLe prime parole del tecnico: “Ilè una squadrae voglio ...

