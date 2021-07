Napoli, rinnovo Insigne: maxi richiesta del calciatore, distanza siderale (Di giovedì 8 luglio 2021) In casa Napoli tiene banco ancora il rinnovo di Lorenzo Insigne. Il calciatore avrebbe fatto una maxi richiesta che il club non è disposto a soddisfare Il Napoli e Lorenzo Insigne potrebbero essere vicini alla rottura totale. In ottica rinnovo, infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il calciatore avrebbe chiesto 5,6 milioni fino al 2025 per firmare il prolungamento di contratto; un milione in più rispetto a quanto percepisce attualmente. Una richiesta che il club non è propensa ad accettare e ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 luglio 2021) In casatiene banco ancora ildi Lorenzo. Ilavrebbe fatto unache il club non è disposto a soddisfare Ile Lorenzopotrebbero essere vicini alla rottura totale. In ottica, infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ilavrebbe chiesto 5,6 milioni fino al 2025 per firmare il prolungamento di contratto; un milione in più rispetto a quanto percepisce attualmente. Unache il club non è propensa ad accettare e ...

