Napoli | rapina al rider | dieci anni di carcere per i due maggiorenni del gruppo

(Di giovedì 8 luglio 2021) Arriva la condanna adi reclusione per i dueresponsabili del pestaggio e dellaai ddelnella notte tra il 1 e il 2 gennaio 2021 in via Calata Capodichino. A emettere la sentenza è stato il gup del Tribunale diNord Antonino Santoro.ala L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

dopiot : RT @andfranchini: Condannati a 10 anni due della banda che aggredì e rapinò il rider napoletano - andfranchini : Condannati a 10 anni due della banda che aggredì e rapinò il rider napoletano - sergioverolebo1 : RT @mattinodinapoli: Napoli, rapina al corso Umberto ma il bandito cade e si fa male nella fuga - TeleCapriNews : Qualiano (Napoli): maltratta e rapina la ex nonostante il divieto di avvicinamento. 47enne arrestato dai Carabinier… - ottopagine : Rapina la ex nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato #Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli rapina

...aggredito a- arriva la sentenza del Tribunale Come riferito da 'Il Corriere del Mezzogiorno', i due ragazzi sono stati ritenuti colpevoli di tutti i reati contestati a partire dalla, ......i reati contestati tra cui laal rider, diventata virale sui social attraverso video, e anche di un altro colpo analogo messo a segno sempre a mano armata a Casoria, in provincia di, ...Il gup del Tribunale di Napoli Nord Antonino Santoro ha condannato a 10 anni di reclusione i due maggiorenti facenti parte il gruppo di giovanissimi che la notte tra l'1 e il 2 gennaio 2021, in via Ca ...Il gup del Tribunale di Napoli Nord Antonino Santoro ha condannato a 10 anni di reclusione i due maggiorenti facenti parte il gruppo di giovanissimi che la notte tra l’1 e il 2 gennaio 2021, in via Ca ...