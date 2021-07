Napoli, la verità di Spalletti su Insigne: “Ci ho già parlato” (Di giovedì 8 luglio 2021) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, si è presentato in conferenza stampa per commentare la sua nuova avventura professionale dinanzi ai media. “Il Napoli è una squadra forte e sono curioso di entrarci dentro il prima possibile per vedere fino in fondo quanto ne è consapevole, perché essere forte se non sai di esserlo a volte Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 8 luglio 2021) Luciano, allenatore del, si è presentato in conferenza stampa per commentare la sua nuova avventura professionale dinanzi ai media. “Ilè una squadra forte e sono curioso di entrarci dentro il prima possibile per vedere fino in fondo quanto ne è consapevole, perché essere forte se non sai di esserlo a volte Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : ?? #Napoli, la verità di #Spalletti su #Insigne: “Ci ho già parlato” - SIMONE4ESPOSITO : RT @FNSBlog: La maglia del Napoli è solo una. Non ne esiste una per le amichevoli, una per il campionato, una per le coppe. Non snobbo nien… - FNSBlog : La maglia del Napoli è solo una. Non ne esiste una per le amichevoli, una per il campionato, una per le coppe. Non… - sportli26181512 : Napoli, De Laurentiis avverte Insigne: è stallo sul rinnovo - MistGrace : @Sfigosauro @alcoluxx @Alivrea1 @Sfigatto Si, a Napoli, ma lì sparano anche a Capodanno quindi di cosa stiamo parla… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli verità De Luca ripesca i "trombati" mentre molla i precari della sanità ...(molte per la verità ricopiate ed incollate) non sono valide? E dunque il Consiglio ha deliberato su temi non suoi? E perché non si ribella e tace? In attesa che qualcuno ci spieghi qual è la verità, ...

Roma, Mourinho day | 'Ci vorrà tempo. Facile vincere senza pagare gli stipendi' ... Napoli di Spalletti o Lazio di Sarri va bene, ma Roma di Mourinho non mi piace''Non è un ossessione per me pensare in questo modo. Quello che tu hai detto è la verità, come è la verità che abbiamo ...

De Laurentiis 'avvisa' Insigne, è stallo rinnovo: la verità tra Napoli e Milan Calciomercato.com ...(molte per laricopiate ed incollate) non sono valide? E dunque il Consiglio ha deliberato su temi non suoi? E perché non si ribella e tace? In attesa che qualcuno ci spieghi qual è la, ......di Spalletti o Lazio di Sarri va bene, ma Roma di Mourinho non mi piace''Non è un ossessione per me pensare in questo modo. Quello che tu hai detto è la, come è lache abbiamo ...