Napoli, la Guardia di Finanza dona 5mila paia di scarpe sequestrate (Di giovedì 8 luglio 2021) Napoli, la Guardia di Finanza a febbraio le aveva sequestrate al mercato: sono affidate alla Caritas e organizzazioni no profit Foto Guardia di FinanzaIstituzioni e organizzazioni no profit hanno ricevuto in beneficenza 5mila paia di scarpe dalla Guardia di Finanza di Napoli che a febbraio erano state sequestrate a La Maddalena, il quartiere napoletano del mercato. La merce era di un imprenditore di origine cinese di 48 anni che durante i controlli anticontraffazione delle ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 8 luglio 2021), ladia febbraio le avevaal mercato: sono affidate alla Caritas e organizzazioni no profit FotodiIstituzioni e organizzazioni no profit hanno ricevuto in beneficenzadidalladidiche a febbraio erano statea La Maddalena, il quartiere napoletano del mercato. La merce era di un imprenditore di origine cinese di 48 anni che durante i controlli anticontraffazione delle ...

Advertising

RedazioneTvcity : Napoli: la Guardia di Finanza devolve in beneficenza 5.000 paia di scarpe - VIDEO - - corrmezzogiorno : #Napoli In beneficenza 5mila sneaker con marchio contraffatto - ottopagine : La Guardia di Finanza dona in beneficenza 5000 paia di scarpe sequestrate #Napoli - GFucci58 : RT @mattinodinapoli: Napoli, la Guardia di Finanza devolve in beneficenza 5mila paia di scarpe sequestrate - mattinodinapoli : Napoli, la Guardia di Finanza devolve in beneficenza 5mila paia di scarpe sequestrate -