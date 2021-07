Napoli, incontro con gli agenti di Emerson Palmieri. Ma la richiesta del Chelsea è alta (Di giovedì 8 luglio 2021) Calciomercato Napoli: fissato un incontro con gli agenti di Emerson Palmieri. Il Chelsea chiede 20 milioni di euro Il Napoli non molla la presa su Emerson Palmieri, attualmente impegnato con l’Italia a Euro 2020. Nel corso della prossima settimana il club partenopeo incontrerà gli agenti del terzino per sondare la possibilità di intavolare una trattativa. Come riportato da Sky Sport, Emerson Palmieri accetterebbe di buon grado il ritorno in Serie A. Tuttavia, a frenare l’operazione è ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Calciomercato: fissato uncon glidi. Ilchiede 20 milioni di euro Ilnon molla la presa su, attualmente impegnato con l’Italia a Euro 2020. Nel corso della prossima settimana il club partenopeo incontrerà glidel terzino per sondare la possibilità di intavolare una trattativa. Come riportato da Sky Sport,accetterebbe di buon grado il ritorno in Serie A. Tuttavia, a frenare l’operazione è ...

