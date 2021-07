Napoli, contatti per Hincapiè: affare da 5 milioni di euro (Di giovedì 8 luglio 2021) Secondo la redazione di Tuttomercatoweb, sulla lista di Cristiano Giuntoli sarebbe apparso un nome nuovo per quanto riguarda il calciomercato. Si tratta del giovanissimo Piero Hincapiè, centrale classe 2002 in forza al Talleres. Il giovane ecuadoregno non ha brillato solo con la maglia del club, ma anche con la maglia della sua nazionale durante la L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Secondo la redazione di Tuttomercatoweb, sulla lista di Cristiano Giuntoli sarebbe apparso un nome nuovo per quanto riguarda il calciomercato. Si tratta del giovanissimo Piero, centrale classe 2002 in forza al Talleres. Il giovane ecuadoregno non ha brillato solo con la maglia del club, ma anche con la maglia della sua nazionale durante la L'articolo

Advertising

AntoScarf0 : RT @cmercato_IT: ???? Calciomercato #Inter, pista calda per #Bellerin. E' lui il prescelto di Mister Inzaghi, forti contatti registrati nell… - antoscarfone27 : RT @cmercato_IT: ???? Calciomercato #Inter, pista calda per #Bellerin. E' lui il prescelto di Mister Inzaghi, forti contatti registrati nell… - cmercato_IT : ???? Calciomercato #Inter, pista calda per #Bellerin. E' lui il prescelto di Mister Inzaghi, forti contatti registra… - Cucciolina96251 : RT @napolipiucom: #calciomercato ? NAPOLI, SPALLETTI CARICO, CONTATTI CONTINUI CON GUNTOLI: ” TRE ACQUISTI E SAREMO DA SCUDETTO” https:/… - zazoomblog : Napoli Spalletti carico contatti continui con Guntoli: ” Tre acquisti e saremo da scudetto” - #Napoli #Spalletti… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli contatti Spalletti in contatto con Emerson Palmieri, il tecnico non smentisce ... il neo tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha risposto ad una domanda di calciomercato . Nei giorni scorsi, si era parlato di alcuni contatti diretti tra il mister ed Emerson Palmieri. Ecco la ...

Scuola: riapertura in presenza, senza dad Ma io penso che chi ha contatti con gli alunni dovrebbe essere vaccinato per poter lavorare, ...del cardinale Angelo Becciu a Roma con i soldi destinati ai poveri Italia in finale agli Europei a Napoli:...

Napoli, contatti con Raiola per Camara: i dettagli DailyNews 24 Napoli, contatti con Raiola per Camara: i dettagli Secondo quanto riportato nelle ultime ore da Tuttosport, il Napoli avrebbe intensificato i contatti per Camara, centrocampista centrale dell'Olympiacos.

Napoli, scrive alla stampa il Movimento delle Agende Rosse Paolo Borsellino Caserta-Napoli nord La notizia della candidatura a Sindaco della Città di Napoli del dott. Maresca – dopo contatti con Silvio Berlusconi, il sostegno di Matteo Salvini e il benestare del partito Fratelli d’Italia – non s ...

... il neo tecnico delLuciano Spalletti ha risposto ad una domanda di calciomercato . Nei giorni scorsi, si era parlato di alcunidiretti tra il mister ed Emerson Palmieri. Ecco la ...Ma io penso che chi hacon gli alunni dovrebbe essere vaccinato per poter lavorare, ...del cardinale Angelo Becciu a Roma con i soldi destinati ai poveri Italia in finale agli Europei a:...Secondo quanto riportato nelle ultime ore da Tuttosport, il Napoli avrebbe intensificato i contatti per Camara, centrocampista centrale dell'Olympiacos.La notizia della candidatura a Sindaco della Città di Napoli del dott. Maresca – dopo contatti con Silvio Berlusconi, il sostegno di Matteo Salvini e il benestare del partito Fratelli d’Italia – non s ...