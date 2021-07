(Di giovedì 8 luglio 2021) Lucianoè pronto a parlare per la prima volta ufficialmente come allenatore del. Nella giornata odierna di giovedì 8 luglio, alle ore 15:00, l’ex tecnico di Inter e Roma terrà la sua primastagionale in quel di Castel Volturno. Un evento atteso da tutto l’ambiente azzurro, che si è lasciato alle spalle la delusione per la mancata qualificazione in Champions League e l’addio di Gennaro Gattuso. Sarà possibile seguire l’evento in tempo reale anche sui profili Youtube e Facebook del. Latelevisiva dell’evento è affia ...

...la soddisfazione di chiudere al sesto posto lasciandosi alla spalle top team come Inter e. ... Come ha sottolineato il presidente Corsi alladi presentazione di Andreazzoli, l'Empoli ...DIRETTA PRESENTAZIONE SPALLETTI NUOVO ALLENATORE DEL: LASTAMPA La presentazione di Luciano Spalletti come nuovo allenatore delsta per farci compagnia: alle ore 15:00 di giovedì 8 luglio il tecnico toscano parlerà in...È finita mercoledì 7 luglio 2021 l’ottava edizione di EcoForum, la conferenza nazionale sull’economia circolare ... partner storico del progetto troviamo Castelnuovo Bozzente (CO) e Casola di Napoli ...Napoli, conferenza stampa Spalletti oggi in tv: data, orario e diretta streaming. Tutte le informazioni su come seguirla ...