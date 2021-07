Napoli citta italiana del 5G: qui davvero funziona ed ha velocità sorprendenti (Di giovedì 8 luglio 2021) Napoli si scopre regina italiana del 5G: gli speedtest confermano il primato partenopeo rispetto alle altre città dello Stivale. Rete 5G, il primato di NapoliLa notizia sorprende ma non troppo. L’implementazione della nuova generazione di comunicazione mobile sta proseguendo a macchia di leopardo su tutto il territorio e capita di vedere dati di navigazione sorprendenti in piccole località, mentre metropoli come Roma arrancano. Questa differenza è dovuta ai grossi costi di investimento delle compagnie telefoniche. Località con numero di abitanti più piccoli necessitano di meno celle. C’è poi una ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 8 luglio 2021)si scopre reginadel 5G: gli speedtest confermano il primato partenopeo rispetto alle altre città dello Stivale. Rete 5G, il primato diLa notizia sorprende ma non troppo. L’implementazione della nuova generazione di comunicazione mobile sta proseguendo a macchia di leopardo su tutto il territorio e capita di vedere dati di navigazionein piccole località, mentre metropoli come Roma arrancano. Questa differenza è dovuta ai grossi costi di investimento delle compagnie telefoniche. Località con numero di abitanti più piccoli necessitano di meno celle. C’è poi una ...

