Nadal riparte da Washington... e su SuperTennis

(Di giovedì 8 luglio 2021) Rafaelripartirà dal torneo di. E' la prima volta che uno dei Fab 3 scenderà in campo nell'ATP 500, appuntamento classico prima dello US Open, in programma quest'anno dal 2 all'8 ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nadal riparte

Tiscali.it

"Sono felice di giocare a Washington per la prima volta, è la partenza migliore per me per la stagione sul duro negli USA" ha detto, che troverà in tabellone quattro giocatori capaci di ...outstream Per il tennista di Guimaraes, l'edizione 2019 di Wimbledon, si concluse al quarto turno, con un secco 3 a 0 da parte di. Per vedere Stefano Travaglia, bisognerà aspettare le 13:15 sul ...PRIMO TEMPO. Le furie rosse abbozzano, nei primi minuti, il tiki taka che li ha resi celebri, gli azzurri rispondono concentrati al possesso palla. Le squadre ormai stanche di giocheranno la finale ai ...Sconfiggere Nadal in finale al Roland Garros è l’impresa più difficile del nostro sport. A Thiem, prima della tattica, servirà la speranza. La preview della sfida Laura Guidobaldi racconta a caldo la ...