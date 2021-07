Musica, le relazioni a distanza al centro del nuovo album di Anna Capasso (Di giovedì 8 luglio 2021) di Bruno Russo Dinamica e comunicativa, Anna Capasso conia un disco dal sapore molto estivo : in radio e in digitale “Ballo da Sola” il singolo di Anna Capasso svolge il tema delle relazioni a distanza. “Ballo da sola” è distribuito da Artist First (https://AnnaCapasso.lnk.to/BalloDaSola). È online anche il videoclip su YouTube al seguente link. Il brano, scritto dalla stessa Anna Capasso insieme a Massimo D’Ambra che ne ha curato anche la produzione, affronta il tema delle relazioni “a ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 luglio 2021) di Bruno Russo Dinamica e comunicativa,conia un disco dal sapore molto estivo : in radio e in digitale “Ballo da Sola” il singolo disvolge il tema delle. “Ballo da sola” è distribuito da Artist First (https://.lnk.to/BalloDaSola). È online anche il videoclip su YouTube al seguente link. Il brano, scritto dalla stessainsieme a Massimo D’Ambra che ne ha curato anche la produzione, affronta il tema delle“a ...

Advertising

ubiliber : ?? Sono tante le relazioni profonde e superficiali tra buddhismo, musica e canzoni; cultura tibetana, suono e medita… - Erika68047449 : È tempo di ritornare a sentire la musica dal vivo: evviva! Vi propongo il jazz per godere il piacere dell’ascolto e… - demidolss : RT @AIRPLANEH0BI: non lo so bestie noi della vita privata dei bangtan non sappiamo nulla as it should be visto che siamo qui per la musica… - goldrvshtae : RT @AIRPLANEH0BI: non lo so bestie noi della vita privata dei bangtan non sappiamo nulla as it should be visto che siamo qui per la musica… - AIRPLANEH0BI : non lo so bestie noi della vita privata dei bangtan non sappiamo nulla as it should be visto che siamo qui per la m… -