Musica: 40 artisti a doppio concerto 'Radio Bruno Estate' (Di giovedì 8 luglio 2021) ... in programma dalle 20, in diretta Radio, in diretta tv sui canali 71 e 256 del digitale terrestre, sulla App di Radio Bruno e in streaming sul portale www.RadioBruno.it. Il 'Radio Bruno Estate' è ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 8 luglio 2021) ... in programma dalle 20, in diretta, in diretta tv sui canali 71 e 256 del digitale terrestre, sulla App die in streaming sul portale www..it. Il '' è ...

Advertising

Ansa_ER : Musica: 40 artisti a doppio concerto 'Radio Bruno Estate'. Il 12 e 14/7 a Modena Nek, Elettra Lamborghini, Boomdaba… - siciliafeed : Musica: 40 artisti a doppio concerto ‘Radio Bruno Estate’ - AnnaxLGxTS : RT @trashastrale: Vedo tutti arrabbiati per il paragone tra #LadyGaga e #RaffaellaCarra . Da italiano, io, sono fiero che Raffa abbia influ… - Graficnovel : @Giusepp33009254 @paolaturci @ItaliaViva In sintesi molti artisti hanno appoggiato questo ddl e non c'è competizion… - ReTwitStorm_ita : NFT per il #Mercato #Della #Musica: i #Vantaggi per gli #Artisti e le #Critiche -

Ultime Notizie dalla rete : Musica artisti MiTo torna con un'edizione che guarda ai 'futuri' Dopo un anno difficile e una edizione, la scorsa, realizzata solo con artisti italiani a causa delle restrizioni dovute all'epidemia di Covid, torna rinvigorito per la ...al futuro che guarda la musica ...

L'estate modenese salvata dal Radio Bruno estate Sul panco saliranno quaranta artisti che si esibiranno in due serate: lunedì 12 e mercoledì 14 ... 'L'Emilia Romagna ha storicamente un ruolo di grande rilievo per la musica e lo spettacolo in ambito ...

Musica: 40 artisti a doppio concerto 'Radio Bruno Estate' Agenzia ANSA ‘Artistinscena’: dal 14 al 22 luglio Bitti rinasce dopo l’alluvione Quando il teatro, la danza e la musica si fanno ambasciatori di solidarietà verso una comunità ferita da una terribile disgrazia, ecco che nasce Artistinscena per Bitti ...

Musica: 40 artisti a doppio concerto 'Radio Bruno Estate' Quasi quaranta artisti si esibiranno, suddivisi in due serate di spettacolo, lunedì 12 e mercoledì 14 luglio, in piazza Roma a Modena nell'edizione 2021 del 'Radio Bruno Estate': da Nek a Paolo Belli, ...

Dopo un anno difficile e una edizione, la scorsa, realizzata solo conitaliani a causa delle restrizioni dovute all'epidemia di Covid, torna rinvigorito per la ...al futuro che guarda la...Sul panco saliranno quarantache si esibiranno in due serate: lunedì 12 e mercoledì 14 ... 'L'Emilia Romagna ha storicamente un ruolo di grande rilievo per lae lo spettacolo in ambito ...Quando il teatro, la danza e la musica si fanno ambasciatori di solidarietà verso una comunità ferita da una terribile disgrazia, ecco che nasce Artistinscena per Bitti ...Quasi quaranta artisti si esibiranno, suddivisi in due serate di spettacolo, lunedì 12 e mercoledì 14 luglio, in piazza Roma a Modena nell'edizione 2021 del 'Radio Bruno Estate': da Nek a Paolo Belli, ...