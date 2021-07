Muore per 23 minuti e al ritorno racconta l’inferno: quello che ha visto è terrificante (Di giovedì 8 luglio 2021) Un uomo che afferma di essere morto per 23 minuti ha rivelato i particolari terrificanti della sua esperienza extracorporea. Bill Wiese sostiene infatti di essere finito in quello che definisce “un focolare infernale con un fetore ripugnante”, con alcuni demoni che dilaniavano la sua carne. L’uomo afferma anche di aver sentito “milioni di persone urlare” nelle profondità dell’inferno. raccontando la sua esperienza al Daily Star Online, l’uomo ha spiegato di essersi svegliato nel cuore della notte e di essersi alzato dal letto per bere qualcosa. Proprio in quel momento il signor Wiese avrebbe vissuto ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 8 luglio 2021) Un uomo che afferma di essere morto per 23ha rivelato i particolari terrificanti della sua esperienza extracorporea. Bill Wiese sostiene infatti di essere finito inche definisce “un focolare infernale con un fetore ripugnante”, con alcuni demoni che dilaniavano la sua carne. L’uomo afferma anche di aver sentito “milioni di persone urlare” nelle profondità delndo la sua esperienza al Daily Star Online, l’uomo ha spiegato di essersi svegliato nel cuore della notte e di essersi alzato dal letto per bere qualcosa. Proprio in quel momento il signor Wiese avrebbe vissuto ...

Advertising

Montecitorio : #6luglio 1849 - Goffredo #Mameli muore a Roma, a soli 21 anni, per le conseguenze di una ferita alla gamba sinistra… - LucaBizzarri : La morte non solo livella, ma evidenzia gli imbecilli. Per esempio ci sono quelli che quando muore un’artista non d… - Piero42395724 : RT @benq_antonio: 'Muore il giorno dopo il siero' Ma nel frattempo, il PD e i suoi virologi dibattono a cuor leggero su una eventuale obbli… - MichaelGiulian2 : RT @sempreioGioia: Non usate scuse per non dire che qualcuno non vi interessa più, ditelo che non muore nessuno. - Freedom03661447 : RT @benq_antonio: 'Muore il giorno dopo il siero' Ma nel frattempo, il PD e i suoi virologi dibattono a cuor leggero su una eventuale obbli… -