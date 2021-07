Advertising

ProximaRadio : Sentirsi ubriachi senza avere bevuto: a #Firenze occhiali speciali faranno provare ai ragazzi gli effetti dello sta… - FirenzePost : Movida Firenze: nuova ordinanza di Nardella, allentate le restrizioni nelle piazze - agenziaimpress : #Movida consapevole con gli occhiali speciali per provare lo stato di ebbrezza. @criToscana e Polizia Municipale in… - controradio : Movida Firenze, allentati divieti stazionamento in centro - RiccardoGatti : Movida consapevole: polizia municipale e Croce Rossa Italiana di Firenze in giro per le piazze -

Ultime Notizie dalla rete : Movida Firenze

Intanto il comune ha predisposto un allentamento delle misure anti assembramento per lacon il divieto di stazionamento nelle sei aree del centro storico diche scatterà alle 1, e non ...Controradio Infonews - Un allentamento delle misure anti assembramento per lacon il divieto di stazionamento nelle sei aree del centro storico diche scatterà alle 1, e non più alle 21, fino alle 6 nei giorni di giovedì, venerdì e sabato. Lo ha deciso il Comune ...Ogni giovedì, venerdì e sabato, il divieto di stazionamento per le persone comincerà alle 1 (non più alle 21) e resterà fino alle ore 6. Resteranno invariati gli spazi pubblici oggetto del divieto ord ...Uno scenario che non preoccupa per letalità e ricoveri, ma rischia di compromettere il rientro a scuola in piena normalità ...