Mourinho si presenta alla Roma, show in conferenza stampa: si alza e stacca un pannello [FOTO] (Di giovedì 8 luglio 2021) Giornata di presentazione in casa Roma, è arrivato il giorno di José Mourinho. Si preannuncia una stagione scoppiettante nel campionato di Serie A, il club giallorosso dovrà riscattare l’ultima stagione troppo altalenante. Lo Special One non è mai banale e anche oggi si è scatenato. Siparietto ad inizio conferenza stampa, l’allenatore si è alzato e ha staccato i teli di plastica. “Prima di tutto devo ringraziare i tifosi perché la reazione al mio arrivo alla Roma è stata eccezionale. Ho avuto subito la sensazione di essere in debito. ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 8 luglio 2021) Giornata dizione in casa, è arrivato il giorno di José. Si preannuncia una stagione scoppiettante nel campionato di Serie A, il club giallorosso dovrà riscattare l’ultima stagione troppo altalenante. Lo Special One non è mai banale e anche oggi si è scatenato. Siparietto ad inizio, l’allenatore si èto e hato i teli di plastica. “Prima di tutto devo ringraziare i tifosi perché la reazione al mio arrivoè stata eccezionale. Ho avuto subito la sensazione di essere in debito. ...

Advertising

Moixus1970 : RT @_DAGOSPIA_: MOURINHO SI PRESENTA IN CAMPIDOGLIO CON UNA CITAZIONE DI MARCO AURELIO -MA NON SIAMO QUI IN VACANZA - LeBombeDiVlad : ????#Roma, #Mourinho: “Devo conoscere il gruppo. Grande atmosfera e gioia a #Trigoria” ??Il tecnico si presenta così… - LeBombeDiVlad : ????#Roma, #Mourinho si presenta: “Qua per lavorare” ??Le prime parole del mister #LBDV #LeBombeDiVlad #News - _DAGOSPIA_ : MOURINHO SI PRESENTA IN CAMPIDOGLIO CON UNA CITAZIONE DI MARCO AURELIO -MA NON SIAMO QUI IN VACANZA… - manila_45 : RT @FedericoRana1: #Mourinho si presenta alla #Roma: 'Perché sono qui? Perché siamo vicino alla statua di Marco Aurelio. ‘Nulla viene dal n… -