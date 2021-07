Mourinho | la prima conferenza stampa | “Sarà la Roma dei Romanisti”

(Di giovedì 8 luglio 2021) Lapresenta Josein. L’allenatore risponde alle domande e non risparmia frecciatine al suo passato Ci siamo. Lapresenta ufficialmente il nuovo allenatore in. Josene approfitta per rispondere ai giornalisti e per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. LaLe prime parole del nuovo allenatore della: “Voglio e devo ringraziare i tifosi perché la reazione al mio ingaggio è stata eccezionale. Ho avuto subito ...

Gazzetta_it : Roma, è il Mourinho day: tour nella capitale prima della conferenza stampa - OfficialASRoma : ??? “Voglio cercare di creare una squadra di cui i tifosi possano essere orgogliosi nei giorni in cui si vince, ma a… - calciomercatoit : ?? #Mourinho caldissimo nella sua prima conferenza stampa da allenatore della #Roma: ?? Qual è la frase che rimarrà… - PagineRomaniste : Il momento del breve colloquio tra José #Mourinho e Virginia #Raggi prima della conferenza dello Special One… - SamueleEsse : RT @hervnandez: immagina idolatrare mourinho che alla prima occasione vi piscia in bocca ah, potevano essere solo i ratti -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho prima

Non parlo di giocatori adesso,voglio conoscere a fondo la squadra".non si tira indietro e non esita a parlare della sua scelta personale : "La prossima sfida è sempre la più ......, nuovo tecnico della Roma, si 'immerge' nella storia di Roma. Il tecnico portoghese ha infatti approfittato del tempo a disposizione, per una breve visita ai Musei Capitolini . Si è...Adesso è tempo di lavorare insieme ai miei”. Un cambiamento di mentalità “Non andiamo a cambiare cose prima di non sapere come è composto il gruppo. Ovviamente ci sono dei principi non negoziabili, ...Le dichiarazioni rilasciate durante la conferenza di presentazione di José Mourinho come nuovo allenatore della Roma ...