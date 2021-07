Mourinho “A Roma accoglienza eccezionale, in debito con i tifosi” (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma (ITALPRESS) – “Voglio ringraziare i tifosi perchè l’accoglienza al mio arrivo è stata eccezionale. Non ho ancora fatto nulla per loro, mi sento in debito”. Si presenta così Josè Mourinho nella prima conferenza da tecnico della Roma, un evento organizzato nella splendida cornice della Terrazza Caffarelli. “Perchè sono qui? Sono vicino alla statua di Marco Aurelio: nulla viene dal nulla come nulla ritorna nel nulla. Il progetto è chiaro, come l’eredità che vogliono lasciare Dan e Ryan Friedkin. Non siamo in vacanza, non siamo qui per la bellezza della città”. Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 luglio 2021)(ITALPRESS) – “Voglio ringraziare iperchè l’al mio arrivo è stata. Non ho ancora fatto nulla per loro, mi sento in”. Si presenta così Josènella prima conferenza da tecnico della, un evento organizzato nella splendida cornice della Terrazza Caffarelli. “Perchè sono qui? Sono vicino alla statua di Marco Aurelio: nulla viene dal nulla come nulla ritorna nel nulla. Il progetto è chiaro, come l’eredità che vogliono lasciare Dan e Ryan Friedkin. Non siamo in vacanza, non siamo qui per la bellezza della città”. Il ...

