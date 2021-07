MotoGP | bilancio deficitario per l’Italia Zero vittorie | qualche podio e nessuno davvero in lotta per il Mondiale

(Di giovedì 8 luglio 2021) Il 2021 sarà un “anno” perin, nel senso di? D’accordo, siamo solo a metà del guado, ma per il momento balza all’occhio come nessun centauro del Bel Paese sia ancora riuscito a imporsi nella classe regina. Eppure, gli italiani impegnati nella top-class sono ben sette! Solo uno di essi però è veramente competitivo ai massimi livelli, ovvero Francesco Bagnaia, che attualmente occupa la terza posizione in classifica generale, senza però avere concrete possibilità dire per il titolo, come è già stato spiegato la scorsa settimana nell’articolo ...

Preoccupa San Paolo, la città che presenta ilpiù pesante sia in termini di vittime che di ... Australia , niente Formula 1 ePer il secondo anno consecutivo, a causa delle restrizioni e ...Il testo si trova in questo momento in esame in Commissionealla Camera, la discussione ... Previsti nuovi contributi per le palestre e per gli organizzatori del Campionato del mondo di. ...Il 2021 sarà un “anno zero” per l’Italia in MotoGP, nel senso di zero vittorie? D’accordo, siamo solo a metà del guado, ma per il momento balza all’occhio come nessun centauro del Bel Paese sia ancora ...Davide Tardozzi, team manager Ducati, fa un primo bilancio della stagione MotoGP 2021. Bicchiere mezzo pieno: "Ma servono prestazioni migliori". La prima parte della stagione MotoGP 2021 si chiude con ...