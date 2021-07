“Morti insieme mio padre e mia sorella”. Lutto devastante per la famosa della serie tv (Di giovedì 8 luglio 2021) Un incommentabile tragedia nelle ultime ore ha devastato una brillante sceneggiatrice. Si tratta di Julia Quinn, autrice della famosissima serie televisiva Bridgerton, che è una delle produzioni più acclamate e seguite al mondo. La scrittrice ha perso l’adorato padre (77) e anche l’inseparabile sorella (37, fumettista) e il suo cane Michelle in un incidente stradale. Mentre erano a bordo della loro Prius, sono stati travolti dal carico di un camion. Nello scontro anche un’altra macchina. La notizia è stata diffusa dalla stessa Julia Quinn, che ha pubblicato un post sui suoi profili Facebook ed ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 8 luglio 2021) Un incommentabile tragedia nelle ultime ore ha devastato una brillante sceneggiatrice. Si tratta di Julia Quinn, autricefamosissimatelevisiva Bridgerton, che è una delle produzioni più acclamate e seguite al mondo. La scrittrice ha perso l’adorato(77) e anche l’inseparabile(37, fumettista) e il suo cane Michelle in un incidente stradale. Mentre erano a bordoloro Prius, sono stati travolti dal carico di un camion. Nello scontro anche un’altra macchina. La notizia è stata diffusa dalla stessa Julia Quinn, che ha pubblicato un post sui suoi profili Facebook ed ...

