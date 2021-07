Moratti: «Vaccinazioni, venerdì in Lombardia raggiungeremo quota 10 milioni» - Video (Di giovedì 8 luglio 2021) La vicepresidente della Regione: «Con la prima dose abbiamo raggiunto il 72% della popolazione e il 76% della popolazione vaccinabile. Siamo soddisfatti, è un ottimo traguardo ma non dobbiamo abbassare la guardia». E per gli over 60 non ancora vaccinati «passeranno camper nei piccoli paesi per somministrare una “monodose” J&J». Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 8 luglio 2021) La vicepresidente della Regione: «Con la prima dose abbiamo raggiunto il 72% della popolazione e il 76% della popolazione vaccinabile. Siamo soddisfatti, è un ottimo traguardo ma non dobbiamo abbassare la guardia». E per gli over 60 non ancora vaccinati «passeranno camper nei piccoli paesi per somministrare una “monodose” J&J».

