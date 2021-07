"Monsignor Becciu come Enzo Tortora". Feltri, il pentito in Vaticano e il dubbio su Papa Francesco (Di giovedì 8 luglio 2021) Avevo anticipato che mi sarei occupato del caso Becciu a partire da una strana faccenda. È chiaro come il sole che il processo che sta per partire il 27 luglio e che vede dieci imputati, tra cui il cardinale Angelo Becciu, si regge non tanto su dati di fatto accertati, ma sulle dichiarazioni di un pentito. Non due, tre, quattro anzi 24 pentiti come capitò a Giulio Andreotti, ma a uno solo, come già accadde a Enzo Tortora. Da che cosa lo deduciamo? Dalla sparizione di un Monsignore, Alberto Perlasca, scagionato a priori senza alcuna ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Avevo anticipato che mi sarei occupato del casoa partire da una strana faccenda. È chiaroil sole che il processo che sta per partire il 27 luglio e che vede dieci imputati, tra cui il cardinale Angelo, si regge non tanto su dati di fatto accertati, ma sulle dichiarazioni di un. Non due, tre, quattro anzi 24 pentiticapitò a Giulio Andreotti, ma a uno solo,già accadde a. Da che cosa lo deduciamo? Dalla sparizione di une, Alberto Perlasca, scagionato a priori senza alcuna ...

Advertising

Antico_Egitto : Vaticano: monsignor Perlasca, cardinale Becciu agevolò suo fratello per lavori a Cuba e in Egitto - Agenzia Nova - FabrizioMauri2 : RT @reportrai3: Nel 2018, Papa Francesco rimuove il cardinale Becciu dalla Segreteria di Stato, ma rimangono al loro posto i suoi uomini c… - andrewsword2 : @Truciolo_Roll Abbia pazienza ma lei ci costa come Monsignor Becciu e poi vuole pure fare buco alle riunioni? ?? - UnioneSarda : #Sardegna - Scandalo fondi della Segreteria di Stato, in 10 a giudizio in Vaticano: c’è anche monsignor Becciu - teresa3345 : RT @ANTEO17: Scandalo Vaticano, il racconto di monsignor Perlasca sul cardinal Becciu: 'Mi disse di scaricare Signal e di cancellare i suoi… -