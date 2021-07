Mondo di mezzo, la Cassazione assolve Alemanno dall’accusa di corruzione. Ci sarà appello-bis per il traffico di influenze illecite (Di giovedì 8 luglio 2021) Cade in Cassazione l’accusa di corruzione nei confronti dell’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno in uno dei filoni dell’inchiesta Mondo di mezzo. La Suprema Corte ha deciso un nuovo processo d’appello per rideterminare la pena per l’accusa di traffico di influenze illecite in merito allo sblocco dei pagamenti Eur Spa. La Procura generale chiedeva la conferma della condanna a 6 anni che era stata inflitta sia in primo che in secondo grado (in entrambi casi le pene erano state superiori alle richieste dell’accusa) e che avrebbe significato la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Cade inl’accusa dinei confronti dell’ex sindaco di Roma Gianniin uno dei filoni dell’inchiestadi. La Suprema Corte ha deciso un nuovo processo d’per rideterminare la pena per l’accusa didiin merito allo sblocco dei pagamenti Eur Spa. La Procura generale chiedeva la conferma della condanna a 6 anni che era stata inflitta sia in primo che in secondo grado (in entrambi casi le pene erano state superiori alle richieste dell’accusa) e che avrebbe significato la ...

