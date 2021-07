Misero bomba contro misure anti covid | due arresti ad Avellino

(Di giovedì 8 luglio 2021) Progettarono, costruirono e fecero esplodere l'ordigno che nel maggio 2020 provocò ingenti danni al centro per l'impiego di, un attentato organizzato per manifestare il proprio dissenso nei ...

Due simpatizzanti dei "Movimenti Spontanei Popolari", il 51enne Ubaldo Pelosi e il 48enne Carmine Bassetti, sono stati arrestati all'alba dai carabinieri di Avellino. I due sono accusati di aver progettato, costruito e fatto esplodere l'ordigno che nel maggio 2020 provocò ingenti danni al centro per l'impiego di Avellino, un attentato organizzato per manifestare il proprio dissenso nei confronti delle misure anti-COVID.