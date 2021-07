Milik, già finita col Marsiglia? La battuta ‘ambigua’ del presidente (Di giovedì 8 luglio 2021) Arek Milik potrebbe già lasciare il Marsiglia? L’ipotesi non è impossibile, e cosi la battuta dal presidente Longoria sta facendo discutere Il futuro di Arek Milik, nuovamente, avvolto nel mistero. Dopo aver aspettato tanto tempo per raggiungere la sua nuova squadra, ed inseguire il sogno di partecipare agli Europei con la Polonia, l’ormai ex centravanti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 8 luglio 2021) Arekpotrebbe già lasciare il? L’ipotesi non è impossibile, e cosi ladalLongoria sta facendo discutere Il futuro di Arek, nuovamente, avvolto nel mistero. Dopo aver aspettato tanto tempo per raggiungere la sua nuova squadra, ed inseguire il sogno di partecipare agli Europei con la Polonia, l’ormai ex centravanti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Milik già Napoli Club Bologna, il presidente: "Mi auguro che Spalletti illustri idee per ripartire! Insigne? Deve prevalere la volontà" L'unica cosa che voglio dire è che non ci possiamo permettere di avere un altro rinnovo di contratto che vada per le calende greche, abbiamo già vissuto questa situazione con Milik. Mai e poi mai ...

Maurizio Sarri a Sportitalia: 'Lo Scudetto con la Juve è stato dato per scontato. A Napoli ho visto giocatori piangere per le scale' Perso Higuain, avevamo difficoltà, si è infortunato Milik e allora siamo tornati a quel tentativo. ... NUOVI SARRI : ' A me piace molto De Zerbi che ha già dimostrato abbastanza per andare a una grande. ...

