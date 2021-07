(Di giovedì 8 luglio 2021) Rozzano " Sudsommerso dalla. Un violento temporale con forti raffiche di vento e una massiccia grandinata si è abbattuto in queste ore colpendo in particolare modo Rozzano, Assago, ...

Advertising

giannettimarco : RT @qn_giorno: Milano, piovono arance di ghiaccio: la #GRANDINE sfonda vetri e danneggia le auto - MCarmela86 : RT @qn_giorno: Milano, piovono arance di ghiaccio: la #GRANDINE sfonda vetri e danneggia le auto - sarahross71 : RT @qn_giorno: Milano, piovono arance di ghiaccio: la #GRANDINE sfonda vetri e danneggia le auto - VirginiaPanzeri : RT @qn_giorno: Milano, piovono arance di ghiaccio: la #GRANDINE sfonda vetri e danneggia le auto - qn_giorno : Milano, piovono arance di ghiaccio: la #GRANDINE sfonda vetri e danneggia le auto -

Ultime Notizie dalla rete : Milano piovono

IL GIORNO

Intasati i centralini dei vigili del fuoco e delle polizie locali Allerta arancione per temporali forti suche, appena cominciati, dovrebbero continuare per tutta la notte. Il Centro ...Incurante dei Nein che gliaddosso, dal presidente degli sherpa dell'Eurogruppo Tuomas Saarenheimo al programma elettorale della CDU/CSU (e come abbiamo già visto su Atlantico ) . Insomma, si ...Rozzano – Sud Milano sommerso dalla grandine ... Chicchi grandi come arance sono piovuti in gran quantità ricoprendo, strade, prati e provocando ingenti danni. A Rozzano le sassate piovute dal cielo ...Un classico temporale estivo si è trasformato in una violenta grandinata. Strade bloccate, semafori saltati, cartelli a terra. Paura nel centro commerciale Fiordaliso di Rozzano, dove la vetrata del s ...