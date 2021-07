Milano, fa volare il drone dal sagrato al Duomo: multa di 33mila euro per un turista messicano. L’avvocato: “Non ci sono i cartelli” (Di giovedì 8 luglio 2021) Voleva utilizzare il proprio drone per fare foto e video spettacolari al centro di Milano. Ma dopo pochi secondi di volo sono intervenuti i vigili urbani a ordinargli di fare atterrare il mezzo, staccandogli un verbale di 33mila euro e denunciandolo per violazione del codice della navigazione. A farla grossa un turista messicano di 41 anni, a spasso per piazza Duomo il 6 luglio scorso poche ore prima l’inizio della partita dell’Italia. Per la legge italiana il drone è assimilato a un aeromobile: pertanto, non può prendere il volo se il suo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Voleva utilizzare il proprioper fare foto e video spettacolari al centro di. Ma dopo pochi secondi di volointervenuti i vigili urbani a ordinargli di fare atterrare il mezzo, staccandogli un verbale die denunciandolo per violazione del codice della navigazione. A farla grossa undi 41 anni, a spasso per piazzail 6 luglio scorso poche ore prima l’inizio della partita dell’Italia. Per la legge italiana ilè assimilato a un aeromobile: pertanto, non può prendere il volo se il suo ...

