Milan, stavolta Maldini va a segno: c’è l’accordo per il rinnovo (Di giovedì 8 luglio 2021) Arriva un’importante firma in casa Milan. Maldini è andato a segno, strappando il rinnovo per uno dei pilastri di Stefano Pioli. Il Milan si prepara alla nuova stagione, e le due perdite di queste settimane hanno fatto di sicuro molto rumore. L’addio di Donnarumma cosi come quello di Calhanoglu, hanno rappresentato perdite pesanti sotto il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 8 luglio 2021) Arriva un’importante firma in casaè andato a, strappando ilper uno dei pilastri di Stefano Pioli. Ilsi prepara alla nuova stagione, e le due perdite di queste settimane hanno fatto di sicuro molto rumore. L’addio di Donnarumma cosi come quello di Calhanoglu, hanno rappresentato perdite pesanti sotto il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

sportli26181512 : Nuova stagione, vecchio Ibra: il Milan riparte da Zlatan e dalla sua voglia di essere ancora protagonista: Si ripar… - sportli26181512 : Tuttosport - Il Milan riparte: maturità e continuità le certezze di Pioli. E non ci sono preliminari da preparare:… - MomentiCalcio : #Milan, stavolta è tutto vero: arriva #Giroud! Preso anche #Cuenca, sfuma #Tadic e per #Sabitzer si scatena l’asta - LMilan_07 : @GRealta @taffoofficial Anche stavolta sono arrivati dopo - GlFerra : @SimoneCristao @RadioRossonera Comunque a mio avviso... Un giocatore così talentuoso non meritava affatto una riduz… -