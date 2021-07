Milan, Pioli: “Tomori ha una mentalità fortissima. Grande investimento” (Di giovedì 8 luglio 2021) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa di Fikayo Tomori, difensore centrale rossonero Leggi su pianetamilan (Di giovedì 8 luglio 2021) Stefano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa di Fikayo, difensore centrale rossonero

Advertising

AntoVitiello : #Pioli in conferenza: '#Kessie? Sappiamo quanto sia importante per noi. L'ho sentito ed è motivato. #Ibrahimovic l'… - DiMarzio : #Milan | Ambizione, obiettivi, mercato e le condizioni di Ibra: parla #Pioli nella prima conferenza stampa della st… - sportmediaset : Milan, #Pioli: 'Vogliamo alzare il livello. Ibra l'ho trovato bene, contento per Tomori e Tonali'. #SportMediaset - massiacerbo : @PierangeloRiga1 Pier mi pare sia stato il mantra della conferenza di Pioli. Vogliamo giocatori che vogliono stare al Milan - mirkopioltini74 : RT @AndreaPropato: #Pioli in conferenza ha fatto capire che servono giocatori di qualità e che vogliano sposare la causa Milan, in più si p… -