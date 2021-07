Milan, per il dopo Calhanoglu si punta un trequartista della Bundesliga (Di giovedì 8 luglio 2021) Il Milan punta Sabitzer per sostituire Calhanoglu. Il Lipsia chiede 18 milioni. L’alternativa resta Isco del Real Madrid. Le idee sono chiare ma finora nessun colpo concreto. Il Milan è sempre alla ricerca del sostituto di Hakan Calhanoglu, passato a parametro zero all’Inter, ma individuare il nome giusto alle condizioni economiche sperate non è semplice. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 8 luglio 2021) IlSabitzer per sostituire. Il Lipsia chiede 18 milioni. L’alternativa resta Isco del Real Madrid. Le idee sono chiare ma finora nessun colpo concreto. Ilè sempre alla ricerca del sostituto di Hakan, passato a parametro zero all’Inter, ma individuare il nome giusto alle condizioni economiche sperate non è semplice. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Milan, per il dopo Calhanoglu c'è anche Coutinho Tuttosport Il Milan fa sul serio per Isco: arriva la prima offerta al Real Madrid Per rimpiazzare l'addio di Hakan Calhanoglu, il Milan ha intenzione di fare sul serio con il Real Madrid per cercare di mettere le mani su Isco. Questo quanto riferito direttamente dalla Spagna da ...

Danimarca, Kjaer: "Peccato, potevamo segnare più gol" Intervista a Kjaer dopo Inghilterra-Danimarca. Torneo? "È stata un’avventura fantastica, sono dispiaciuto che sia finita. Il sostegno che abbiamo ricevuto è andato oltre le mi ...

